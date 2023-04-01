В РПЦ назвали неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре
- РИА Новости
«К сожалению, реакция мирового сообщества, которая, наверное, могла бы как-то на это (гонения на УПЦ. — RT) повлиять, — она совершенно минимальная и совершенно неадекватна происходящему», — цитирует его ТАСС.
Ранее каноническая Украинская православная церковь сообщила, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос.
Как заявил сам митрополит, ему были предъявлены подозрения со стороны украинских властей.
23 марта митрополит заявил, что Киево-Печерская лавра оцеплена полицией.