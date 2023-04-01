В РПЦ назвали неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре

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Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире программы «Церковь и мы» на телеканале «Россия 24» назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.
В РПЦ назвали неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре
  • РИА Новости

«К сожалению, реакция мирового сообщества, которая, наверное, могла бы как-то на это (гонения на УПЦ. — RT) повлиять, — она совершенно минимальная и совершенно неадекватна происходящему», — цитирует его ТАСС.

Ранее каноническая Украинская православная церковь сообщила, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос.

Как заявил сам митрополит, ему были предъявлены подозрения со стороны украинских властей.

23 марта митрополит заявил, что Киево-Печерская лавра оцеплена полицией.

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