Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил о предъявлении ему подозрений

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельства очевидцев, в настоящий момент у митрополита дома проходят обыски.

«Сегодня в 07:30 мне вручили подозрение... Сейчас в моём доме будут обыски», — сообщил митрополит.

По словам Павла, ему заявили, что его обвиняют в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ на Украине.