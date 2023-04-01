Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил о предъявлении ему подозрений

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил о предъявлении ему подозрений
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельства очевидцев, в настоящий момент у митрополита дома проходят обыски.

«Сегодня в 07:30 мне вручили подозрение... Сейчас в моём доме будут обыски», — сообщил митрополит. 

По словам Павла, ему заявили, что его обвиняют в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о дискриминации в отношении УПЦ на Украине.

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