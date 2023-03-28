Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области Украины
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Об этом говорится в Telegram-канале УПЦ.
«Ивано-Франковск сообщает, что храм захвачен. Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что полиция в ситуацию не вмешивалась.
Как пишет РИА Новости, Собор Рождества Христова оставался единственным храмом УПЦ в Ивано-Франковской области.
Остальные захвачены раскольниками или их общины вынудили перейти в ПЦУ под давлением властей.
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