Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области Украины

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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске.
Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области Украины
  • Gettyimages.ru
  • © electravk

Об этом говорится в Telegram-канале УПЦ.

«Ивано-Франковск сообщает, что храм захвачен. Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что полиция в ситуацию не вмешивалась.

Как пишет РИА Новости, Собор Рождества Христова оставался единственным храмом УПЦ в Ивано-Франковской области.

Остальные захвачены раскольниками или их общины вынудили перейти в ПЦУ под давлением властей.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с высшими иерархами канонической Украинской православной церкви.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания заповедника до 29 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым молчание ООН по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.

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