«Индульгенция на террор»: Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство ВСУ военкора Ростислава Журавлёва

Москва будет требовать от руководства ЮНЕСКО осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва, поскольку этот вопрос входит в её мандат, заявил постпред РФ при организации Ринат Аляутдинов. По его словам, украинские власти начали настоящую охоту на российских журналистов ещё в 2014 году. Это свидетельствует лишь о том, что киевский режим не хочет допустить разглашения правды о событиях на Украине, считает дипломат. С точки зрения аналитиков, подобные преступления Киев осуществляет при полном попустительстве своих западных покровителей. Эксперты указывают, что информационное пространство на Украине полностью зачищено, а Запад будет и дальше закрывать глаза на теракты в отношении журналистов, формируя выгодную для себя повестку.

Россия намерена потребовать от руководства ЮНЕСКО осудить убийство военкора Ростислава Журавлёва, погибшего в Запорожской области после обстрела со стороны ВСУ, заявил постпред РФ при международной организации Ринат Аляутдинов.

«Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечём внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима», — отметил Аляутдинов в комментарии РИА Новости.

Дипломат также обратил внимание на то, что ЮНЕСКО не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов, хотя вопрос безопасности работников СМИ входит в мандат организации, а её гендиректор Одри Азуле обязана осуждать любое насилие над репортёрами.

«К сожалению, мы наблюдаем двойные стандарты в деятельности секретариата ЮНЕСКО, в частности отсутствие реакции на убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Мы привлекали внимание к этим терактам, говорили об этом на всех возможных в ЮНЕСКО площадках, направляли письма генеральному директору, но реакции не последовало», — констатировал Аляутдинов.

Постпред также заявил, что Украина начала новую волну атак против российских журналистов.

«В последнее время киевский режим поднял вторую волну атак против российских журналистов, против военкоров, работающих в зоне СВО. Дошёл до того, что перешёл к проведению террористических актов против наших корреспондентов и блогеров уже на территории нашей страны. Мы решительно осуждаем действия Киева, направленные на то, чтобы перекрыть все альтернативные точки зрения», — сказал он.

По мнению Аляутдинова, подобные нападения свидетельствуют о том, что украинские власти не хотят допустить разглашения правды о событиях в стране и преступлениях ВСУ.

«Понесут заслуженное наказание»

Напомним, 22 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе российских журналистов, которые готовили материалы об обстрелах Киевом кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.

В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв. Ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский и два сотрудника «Известий» — репортёр Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Пострадавшие были доставлены в госпиталь в Крыму.

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Как заявил ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, ВСУ сознательно обстреляли гражданскую машину, в которой погиб российский журналист.

«Нормы международного права, морали и гуманизма давно попраны украинским режимом, у которого руки по локоть в крови. Однако наших журналистов и их зарубежных коллег, тех, кто хочет донести до общественности правду о СВО, не запугать. А за это преступление, как и за тысячи других, нелегитимные правители Украины понесут заслуженное наказание», — сказал он.

В свою очередь, профильная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ после уточнения всех обстоятельств намерена обратиться в ОБСЕ в связи с атакой на журналистов.

Отреагировали на убийство Журавлёва и в ООН. В организации выразили сожаление в связи с гибелью военкора.

«Целая череда убийств»

По словам Рината Аляутдинова, первая волна атак на российских журналистов началась ещё в 2014 году, когда Киев вёл на них «настоящую охоту».

«Произошла целая череда убийств наших корреспондентов и военкоров. Российские СМИ уже давно полностью лишены возможности работать на Украине, как, впрочем, и другие СМИ, которые демонстрируют альтернативную официальному Киеву точку зрения», — заявил постпред при ЮНЕСКО.

Так, 17 июня 2014 года съёмочная группа «Вестей» попала под миномётный обстрел ВСУ во время подготовки репортажа об эвакуации беженцев под Луганском, в результате чего погибли видеоинженер Антон Волошин и корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк. По словам очевидцев, дорога, на которой произошла трагедия, просматривалась на несколько километров — на ней было видно как самих журналистов, так и их накидки с надписью ТВ.

Игорь Корнелюк

РИА Новости

В том же месяце в Донбассе погиб оператор Первого канала Анатолий Клян. Он находился в автобусе вместе с матерями военнослужащих, которые прибыли к одной из частей ВСУ, чтобы провести переговоры о возвращении домой срочников, не хотевших принимать участие в боевых действиях.

Как установил Следственный комитет РФ, подполковник ВСУ Николай Маломен, осознавая, что в салоне автобуса находятся только невооружённые гражданские лица, дважды отдал приказ подчинённым открыть огонь из автоматов. В результате обстрела Анатолий Клян получил смертельное ранение.

6 августа 2014-го погибли фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин и донецкие журналисты Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Они пытались покинуть город Снежное вместе с колонной беженцев, по которой ВСУ открыли огонь из орудий и пулемётов. В результате было расстреляно более десяти машин с мирным населением, в одной из которых находились сотрудники СМИ.

Во время освещения событий в Славянске в 2014-м в результате умышленного миномётного обстрела погибли итальянский репортёр Андреа Роккелли и его переводчик, правозащитник Андрей Миронов. В ноябре 2020 года осуждённый по этому делу на 24 года Виталий Маркив сначала был оправдан, а затем вернулся на Украину.

Андрей Стенин и Анатолий Клян

РИА Новости

По словам аналитиков, после начала СВО киевский режим начал новую волну атак на российских журналистов и общественных деятелей, в том числе на территории РФ. 20 августа 2022 года в Подмосковье была убита 29-летняя журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Её автомобиль был взорван украинской террористической группой.

2 апреля 2023-го украинские спецслужбы устроили теракт на творческом вечере военкора Владлена Татарского. В результате взрыва бомбы журналист погиб, ещё более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

6 мая в Нижегородской области было совершено покушение на сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», писателя Захара Прилепина. В результате взрыва бомбы погиб водитель и охранник Прилепина — 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин. Сам политик получил ранения ног и был доставлен в больницу. Бомбу привёл в действие Александр Пермяков. Он был задержан и признался в работе на украинские спецслужбы.

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Помимо этого, в 2023 году ФСБ удалось предотвратить покушения на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Годом ранее ФСБ сообщила о задержании членов неонацистской группировки, которые по заданию СБУ планировали взорвать автомобиль журналиста Владимира Соловьёва. Задержанные также признались, что обсуждали с украинской стороной возможность убийства гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва и других журналистов.

Стоит отметить, что в мае этого года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что возглавляемая им структура стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России.

«Видят только то, что им выгодно»

По словам директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, нападения на российских журналистов со стороны ВСУ и украинских спецслужб — целенаправленная политика украинских властей.

«Попытки неонацистского режима в Киеве уничтожать российских журналистов никогда не прекращались. Все, кто работает в зоне СВО, знают, что если ты носишь надпись «пресса» или на машине написано «пресса», то ты становишься первой целью для врага. Это не после СВО началось. Так было на протяжении всех лет гражданской войны на Украине, с 2014 года», — напомнил эксперт в разговоре с RT.

Аналитики также не исключают, что последние атаки на российских корреспондентов могут быть связаны с неудачами ВСУ на фронте.

«В связи с тем, что на атаке ВСУ захлебнулись, киевскому фашистскому режиму нужны победы на фронте виртуальном. Самое простое для Киева — это, к сожалению, террор в отношении мирных людей и журналистов, которые рассказывают правду о положении на фронте и о том, как живут и развиваются новые регионы», — сказал в беседе с RT первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Эксперты отмечают, что террористические атаки киевского режима нацелены на то, чтобы заглушить альтернативные точки зрения. При этом на Западе демонстративно игнорируют преступления Киева, говорят специалисты.

«Запад и дальше будет закрывать глаза на эти и другие преступления, потому что они уже выписали индульгенцию режиму Зеленского на террор и уничтожение России. Ни одна международная правозащитная или журналистская организация не высказалась в связи с терактом, хладнокровным расстрелом кассетными боеприпасами машины с нашими журналистами», — подчеркнул Малькевич.

Аналогичной точки зрения придерживается Максим Григорьев.

«Запад всегда игнорировал преступления, которые служили их интересам. США и ЕС видят только то, что им выгодно. Все их разговоры о правах журналистов и правах человека ничего не стоят», — полагает политолог.

В свою очередь, Александр Малькевич отмечает, что власти Украины не только ведут борьбу с российскими журналистами, но и уже давно зачистили информационное пространство внутри своей страны: достаточно вспомнить резонансные убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета.

«На Украине полностью зачищено информационное пространство. И это, кстати, характерно не только для киевского режима, но и для Запада в целом. Украина и Прибалтика — это лишь наиболее яркие примеры. В Европе просто невозможно донести точку зрения, отличную от той, которую продвигает фашистский режим в Киеве», — заключил эксперт.