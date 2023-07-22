«В результате разрыва кассетного суббоеприпаса»: в Запорожской области погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб в Запорожской области от ранений, полученных в результате артиллерийского удара ВСУ по группе журналистов, которые готовили материалы о применении украинскими войсками кассетных боеприпасов для обстрела населённых пунктов. Как заявили в Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации. Коллеги называют журналиста эталонным военкором и опытнейшим профессионалом, который всегда был в эпицентре событий. В российском МИД отметили, что ответственность за атаку на группу журналистов разделят страны, которые поставляют киевскому режиму кассетные боеприпасы.

В Минобороны России подтвердили гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в зоне СВО.

По данным ведомства, в субботу, 22 июля, около 12:00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и РИА Новости, которые готовили материалы об обстрелах кассетными боеприпасами населённых пунктов Запорожской области.

Как следует из заявления МО, в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами четыре журналиста получили ранения различной степени тяжести. Их оперативно эвакуировали в полевые медучреждения.

«Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв от ранений... скончался», — сообщили в ведомстве.

Другие пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет, уточнили в Минобороны.

Согласно информации СМИ, ранения получили корреспондент «Известий» Роман Польшаков, оператор Дмитрий Шиков и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

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Погибшему военкору Ростиславу Журавлёву несколько дней назад исполнилось 34 года, у него осталась вдова и двое сыновей. Журавлёв родился 18 июля 1989 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург) в семье военного. В 2008—2009 годах проходил срочную службу в армии, был уволен в запас в звании младшего сержанта.

В 2012 году он начал карьеру журналиста, в 2014-м освещал воссоединение Крыма с Россией. С июля по декабрь 2014-го находился в зоне военного конфликта в Луганске, вступил в один из добровольческих отрядов ЛНР. С началом СВО он вернулся в зону боевых действий в качестве военного корреспондента.

«Первым передавал точную и важную информацию»

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, комментируя гибель Журавлёва, отметил его опыт и профессионализм.

«Для нас это уже вторая жертва: первым за правду пал наш фотокор Андрей Стенин в самом начале войны в Донбассе, которую в 2014 году развязал киевский режим. Ростислав был опытнейшим профессионалом, оказывался первым в самых опасных зонах: Мариуполе, Волновахе, Лисичанске, Волчанске, Купянске. И всегда первым передавал точную и важную информацию. Глубоко соболезнуем семье и близким. Но верим, что подобные жертвы не напрасны, поскольку и армия, и военкоры защищают высокие идеалы», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в Telegram-канале: «Погиб военкор наш, Ростислав Журавлёв. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и всё запомним».

Военкор Ростислав Журавлёв передаёт письма бойцам на передовой, декабрь 2022 года

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Писатель Захар Прилепин назвал Журавлёва своим соратником и заявил, что был давно знаком с журналистом.

«Он добрейший человек был. Бесконфликтный, честный и аномально, без пафоса и позы, смелый. Отвоевав ту ещё, первую, войну, в СВО он пошёл профессиональным военкором», — написал Прилепин в Telegram.

По словам военного корреспондента RT Мурада Газдиева, погибший был эталонным военкором: опытным, дружелюбным и скромным. «Он всегда был в эпицентре событий и прошёл с нашими парнями тяжёлый путь. Он был профессионалом и останется достойным примером для будущих журналистов», — написал Газдиев в Telegram.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставленные США кассетные боеприпасы убивают журналистов на Украине. На днях Белый дом подтвердил информацию, что Киев уже применяет американские кассетные снаряды.

«Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные красные линии в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим», — цитирует Полянского РИА Новости.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что атака на группу журналистов была осуществлена неслучайно. Она также выразила мнение, что за рубежом не будет должной реакции на эти события.

«Не имеем никаких иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на это гнусное преступление, что, по сути, делает их соучастниками террористического беспредела Киева», — написала она в Telegram.

По её словам, ответственность за происходящее разделят и те, кто поставлял киевскому режиму кассетные боеприпасы.