Белый дом подтвердил начало применения Украиной американских кассетных боеприпасов

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил информацию о том, что Украина уже применяет американские кассетные боеприпасы.

Как сообщает РИА Новости, Кирби утвердительно ответил на соответствующий вопрос о данных боеприпасах в ходе брифинга.

«Они уже на поле боя с прошлой недели или около того. Мы получаем обратную связь от украинцев, они используют их достаточно эффективно и соответствующим образом», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что украинские военные начали применять поставленные США кассетные боеприпасы в зоне боевых действий.