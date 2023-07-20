Белый дом подтвердил начало применения Украиной американских кассетных боеприпасов
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Как сообщает РИА Новости, Кирби утвердительно ответил на соответствующий вопрос о данных боеприпасах в ходе брифинга.
«Они уже на поле боя с прошлой недели или около того. Мы получаем обратную связь от украинцев, они используют их достаточно эффективно и соответствующим образом», — сказал он.
Ранее СМИ писали, что украинские военные начали применять поставленные США кассетные боеприпасы в зоне боевых действий.