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Постпредство России об убийстве военкора Журавлёва: США переступают все моральные границы

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлёва от кассетного боеприпаса, заявил, что Соединённые Штаты переступают все моральные границы.
Постпредство России об убийстве военкора Журавлёва: США переступают все моральные границы
  • AFP

По его словам, кассетные боеприпасы, поставленные Вашингтоном, «убивают журналистов на Украине».

«Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные красные линии в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим», — написал он в Twitter.

Ранее в Минобороны России заявили, что военкор Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что погибший Журавлёв будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

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