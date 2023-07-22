Постпредство России об убийстве военкора Журавлёва: США переступают все моральные границы
- AFP
По его словам, кассетные боеприпасы, поставленные Вашингтоном, «убивают журналистов на Украине».
«Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные красные линии в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим», — написал он в Twitter.
Ранее в Минобороны России заявили, что военкор Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что погибший Журавлёв будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.