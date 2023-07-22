Киселёв: погибшего военкора Журавлёва похоронят в Екатеринбурге по желанию его матери
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Об этом пишет РИА Новости.
По словам Киселёва, Журавлёв был «опытнейшим профессионалом» и оказывался первым в самых опасных зонах: Мариуполь, Волноваха, Лисичанск, Волчанск, Купянск.
«Всегда первым передавал точную и важную информацию. Глубоко соболезнуем семье и близким», — отметил гендиректор медиагруппы.
Киселёв добавил, что Журавлёв будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.
Ранее в Минобороны России заявили, что военкор Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.