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Киселёв: погибшего военкора Журавлёва похоронят в Екатеринбурге по желанию его матери

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Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.
Киселёв: погибшего военкора Журавлёва похоронят в Екатеринбурге по желанию его матери
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Киселёва, Журавлёв был «опытнейшим профессионалом» и оказывался первым в самых опасных зонах: Мариуполь, Волноваха, Лисичанск, Волчанск, Купянск.

«Всегда первым передавал точную и важную информацию. Глубоко соболезнуем семье и близким», — отметил гендиректор медиагруппы.

Киселёв добавил, что Журавлёв будет похоронен по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

Ранее в Минобороны России заявили, что военкор Журавлёв скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

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