Постпред России при ЮНЕСКО: Киев начал вторую волну атак против российских военкоров

Киев начал вторую волну атак против российских журналистов, работающих в зоне спецоперации.

Об этом заявил постпред России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

«В последнее время киевский режим поднял вторую волну атак против российских журналистов, против военкоров, работающих в зоне СВО», — цитирует его РИА Новости.

По словам Аляутдинова, Киев дошёл до того, что перешёл к проведению террористических актов против российских журналистов и блогеров уже на территории России.

Он добавил, что постпредство России при организации потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва.

22 июля в Минобороны России заявили, что военкор Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.