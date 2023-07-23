Постпред Аляутдинов: Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлёва
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлёва. Этот вопрос входит в мандат организации», — отметил Аляутдинов.
Он добавил, что российская сторона привлечёт внимание государств-членов к «преступлению киевского режима».
По словам постпреда, ЮНЕСКО так и не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов.
Ранее глава комиссии Алексей Пушков сообщил, что профильная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ намерена обратиться в ОБСЕ в связи с ударом по российским журналистам в Запорожской области.
Официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН сожалеют в связи с гибелью военкора Ростислава Журавлёва.