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Постпред Аляутдинов: Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлёва

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Российский постпред при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что постпредство России при организации потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва.
Постпред Аляутдинов: Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлёва
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлёва. Этот вопрос входит в мандат организации», — отметил Аляутдинов.

Он добавил, что российская сторона привлечёт внимание государств-членов к «преступлению киевского режима».

По словам постпреда, ЮНЕСКО так и не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов.

Ранее глава комиссии Алексей Пушков сообщил, что профильная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ намерена обратиться в ОБСЕ в связи с ударом по российским журналистам в Запорожской области.

Официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН сожалеют в связи с гибелью военкора Ростислава Журавлёва.

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