Постпред Аляутдинов: Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлёва

Российский постпред при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что постпредство России при организации потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы намерены потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлёва. Этот вопрос входит в мандат организации», — отметил Аляутдинов.

Он добавил, что российская сторона привлечёт внимание государств-членов к «преступлению киевского режима».

По словам постпреда, ЮНЕСКО так и не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов.

Ранее глава комиссии Алексей Пушков сообщил, что профильная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ намерена обратиться в ОБСЕ в связи с ударом по российским журналистам в Запорожской области.

Официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН сожалеют в связи с гибелью военкора Ростислава Журавлёва.