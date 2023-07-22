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Пушков заявил, что комиссия Совфеда по СМИ обратится к ОБСЕ в связи с атакой на военкоров

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Профильная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ намерена обратиться в ОБСЕ в связи с ударом по российским журналистам в Запорожской области, заявил глава комиссии Алексей Пушков.
Пушков заявил, что комиссия Совфеда по СМИ обратится к ОБСЕ в связи с атакой на военкоров
  • РИА Новости

Он добавил, что сейчас выясняются детали случившегося, но уже есть информация о том, что обстрел был целенаправленным. По его словам, ВСУ могли знать о том, что в зоне удара передвигались российские военкоры.

«Не далее как завтра мы обратимся в случае подтверждения... от имени комиссии по информационной политике в ОБСЕ, где Россия продолжает участвовать как полноценный участник и где существует институт спецпредставителя по защите свободы слова», — цитирует Пушкова ТАСС.

В Министерстве обороны России ранее уточнили, что журналист Ростислав Журавлёв погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости.

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