Пушков заявил, что комиссия Совфеда по СМИ обратится к ОБСЕ в связи с атакой на военкоров

Профильная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ намерена обратиться в ОБСЕ в связи с ударом по российским журналистам в Запорожской области, заявил глава комиссии Алексей Пушков.

Он добавил, что сейчас выясняются детали случившегося, но уже есть информация о том, что обстрел был целенаправленным. По его словам, ВСУ могли знать о том, что в зоне удара передвигались российские военкоры.

«Не далее как завтра мы обратимся в случае подтверждения... от имени комиссии по информационной политике в ОБСЕ, где Россия продолжает участвовать как полноценный участник и где существует институт спецпредставителя по защите свободы слова», — цитирует Пушкова ТАСС.

В Министерстве обороны России ранее уточнили, что журналист Ростислав Журавлёв погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости.