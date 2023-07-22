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Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Журавлёва

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва.
Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Журавлёва
  • РИА Новости

«Погиб военкор наш, Ростислав Журавлёв. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и всё запомним», — написала она в Telegram.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Журавлёв погиб при обстреле гражданской машины со стороны ВСУ.

В Министерстве обороны России уточнили, что журналист погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

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