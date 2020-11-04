Оправданный в Милане украинец Маркив вернулся на Украину

Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, оправданный судом в Милане по делу о гибели в Донбассе в 2014 году итальянского репортёра Андреа Роккелли, прилетел на Украину.

Трансляция его пресс-конференции после прилёта на Украину велась в Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

«Первая моя задача — это продолжение службы в рядах Национальной гвардии Украины», — подчеркнул Маркив.

3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива, приговорённого к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе в 2014 году итальянского репортёра.

В мае 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, гражданин России, их обстреляли из миномётов. Позднее следствие выяснило, что итальянского репортёра обстреляли умышленно.

Летом 2017 года в Болонье был задержан Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии.