Оправданный в Милане украинец Маркив вернулся на Украину
- @AvakovArsen
Трансляция его пресс-конференции после прилёта на Украину велась в Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
«Первая моя задача — это продолжение службы в рядах Национальной гвардии Украины», — подчеркнул Маркив.
3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива, приговорённого к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе в 2014 году итальянского репортёра.
В мае 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, гражданин России, их обстреляли из миномётов. Позднее следствие выяснило, что итальянского репортёра обстреляли умышленно.
Летом 2017 года в Болонье был задержан Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии.