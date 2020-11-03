В Милане оправдан осуждённый за убийство репортёра в Донбассе украинец

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Апелляционный суд Милана оправдал бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, приговорённого к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе в 2014 году итальянского репортёра Андреа Роккелли.
В Милане оправдан осуждённый за убийство репортёра в Донбассе украинец

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

«Украина, Виталия Маркива — оправдали!!! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор», — написала она в Facebook.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил заняться возвращением осуждённого в Италии украинца.

В мае 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, гражданин России, их обстреляли из миномётов. Позднее следствие выяснило, что итальянского репортёра обстреляли умышленно.

Летом 2017 года в Болонье был задержан Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии. 

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