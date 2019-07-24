Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинцу Маркиву

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону приговор бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву по делу об убийстве итальянского репортёра Андреа Роккелли.

Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

«Обсуждался недавний приговор суда Павии гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году», — указано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский предложил правовую помощь Киева в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств гибели Роккелли.

Также он заявил об обеспокоенности из-за «неоправданно жёсткого решения суда».

Кроме того, Зеленский пригласил президента Италии Серджо Маттарелле посетить Украину с визитом.

Ранее Зеленский поручил заняться возвращением Маркива, приговорённого в Италии к 24 годам тюрьмы.

В мае 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, гражданин России, их обстреляли из миномётов. Позднее следствие выяснило, что итальянского репортёра обстреляли умышленно.