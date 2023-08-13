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Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки на Крымский мост

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Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа.

В видео, которое Зеленский разместил в своём Telegram-канале, он заявил, что ВСУ каждый день отвечают на действия ВС России в ходе спецоперации.

В качестве примера он привёл «красноречивое задымление на Крымском мосту».

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ещё одна украинская ракета противника сбита над Керченским проливом.

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