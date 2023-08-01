Продолжают выполнять поставленные задачи: Минобороны сообщило о пресечении атаки безэкипажных катеров ВСУ на корабли ЧФ

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима осуществить в ночь на 1 августа атаку на выполняющие задачи по контролю судоходства в Чёрном море корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота. Так, в 340 км юго-западнее Севастополя были уничтожены три безэкипажных катера ВСУ. Ранее украинские войска также безуспешно пытались атаковать корабли «Иван Хурс» и «Приазовье», которые в Чёрном море занимались контролем обстановки и обеспечением безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

В ночь на 1 августа пресечена очередная попытка атаки ВСУ на корабли Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, все три безэкипажных катера противника уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, «Сергей Котов» и «Василий Быков» ЧФ продолжают выполнять поставленные задачи.

Напомним, что в ночь на 25 июля войска киевского режима уже предпринимали попытку атаки на корабль «Сергей Котов». Тогда оба морских быстроходных управляемых безэкипажных катера были уничтожены огнём из штатного вооружения корабля ЧФ на дистанции 1000 и 800 м.

При этом в конце мая и начале июня ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать быстроходными безэкипажными катерами корабли «Иван Хурс» и «Приазовье», которые в Чёрном море занимались контролем обстановки и обеспечением безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что ставка на терроризм является бесспорным показателем слабости военной составляющей киевского режима.

«Все эти ночные атаки беспилотных катеров на корабли Черноморского флота и отчаянные запуски беспилотников по Москве и Московской области лишь приближают неизбежный финал Зеленского. С этим выводом некоторых западных экспертов нужно согласиться», — подчеркнул сенатор в своём Telegram-канале.

В свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин подчеркнул, что киевский режим намеренно выбирает для своих атак медийные цели, в частности корабли Черноморского флота, учитывая, что несколько дней назад в России отмечался День ВМФ.

«Запад ждёт от Украины каких-то побед в условиях «контрнаступления», а реальных побед нет. Поэтому Украине надо продемонстрировать какие-то успехи. Украинские атаки, в том числе по Крымскому мосту, намного «зрелищнее» выглядят, чем какие-то там уничтоженные российские танки», — пояснил собеседник RT.

Черноморский флот

13 мая Черноморскому флоту России исполнилось 240 лет. Тогда же командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов сообщал, что корабли ЧФ с начала специальной военной операции нанесли удары ракетными комплексами «Калибр» по более чем 180 критически важным объектам украинских войск.

О 240-летии Черноморского флота в ходе выступления на параде в честь Дня Военно-Морского Флота напомнил Владимир Путин. Как отметил президент, российский флот на протяжении веков был и остаётся несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой.

«Во имя России наши моряки отдают все свои силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки. Благодарю личный состав Военно-морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач, за вашу надёжность, усердие, стойкость, за безупречную преданность Отчизне!» — говорил Путин в своей речи 30 июля.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов назвал российский флот олицетворением несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести.

При этом глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что история Крыма неразрывно связана с историей флота.

«Флот и крымчане вместе отстаивали Россию на полуострове в течение более чем 20 лет украинского периода. В 2014 году мы вместе вернулись в родную гавань, а после этого вместе стали активно развиваться, уверенно смотреть вперёд», — подчеркнул он.

По его словам, в нынешние дни российские корабли оберегают Крым, выполняя стратегические задачи в рамках СВО.

«Наши моряки делают свой вклад в достижение нашей общей победы над украинским нацизмом, а мы, со своей стороны, стремимся обеспечить им надёжный тыл. Этот тандем будет сохраняться и впредь, поскольку мы понимаем, что именно наше единство делает нас непобедимыми», — отмечал Константинов.