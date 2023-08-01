МО: ВСУ ночью предприняли атаку беспилотных катеров на корабли Черноморского флота

Киев осуществил безуспешную попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота в 340 км юго-западнее Севастополя.

Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, этой ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку напасть на российские корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота. Атака украинских военных совершалась с применением трёх безэкипажных катеров.

Уточняется, что патрульные корабли отразили атаку и полностью ликвидировали все три украинских катера.

Также в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 августа была пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области.