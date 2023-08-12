«Варварским акциям не может быть оправдания»: в МИД России отреагировали на попытки ВСУ атаковать объекты в Крыму

Украинские вооружённые формирования пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях в связи с неспособностью изменить ситуацию на линии боесоприкосновения, заявила Мария Захарова, комментируя попытки киевского режима атаковать объекты в Крыму. Днём 12 августа российские средства ПВО сбили три переделанные в ударный вариант зенитные управляемые ракеты С-200, которые были нацелены на Крымский мост. При этом ночью были уничтожены 20 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на территории полуострова.

В Министерстве иностранных дел России осудили террористические атаки киевского режима на гражданские объекты в Крыму. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан. Таким образом, ВСУ, не способные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», — заявила она.

По её словам, подобные диверсии дают международной общественности возможность ещё раз убедиться в истинной сущности киевского режима.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим днём 12 августа предпринял две попытки нанесения террористического удара по Крымскому мосту. При этом украинские вооружённые формирования использовали для атак переделанные в ударный вариант зенитные управляемые ракеты С-200.

В оборонном ведомстве отметили, что российскими средствами ПВО все три украинские ракеты были своевременно обнаружены и сбиты в воздухе: «Разрушений и пострадавших нет».

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале также указал, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты, добавив, что Крымский мост не повреждён. Позднее он сообщил о ещё одной сбитой украинской ракете: «Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность».

Между тем в ночь на 12 августа была отражена террористическая атака киевского режима в отношении объектов на территории Крымского полуострова.

Как сообщили в Минобороны РФ, силами ПВО было уничтожено 14 украинских беспилотников, а шесть БПЛА было подавлено средствами РЭБ. В ходе ликвидации угрозы никто не пострадал и удалось избежать разрушений.

«Ракеты новейшего типа у Украины в ограниченном количестве»

Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев также констатировал, что ракеты были перехвачены и уничтожены в воздухе.

Также по теме Силами ПВО и средствами РЭБ: МО РФ сообщило об отражении атаки 20 украинских беспилотников на Крым Ночью 12 августа была отражена террористическая атака киевского режима в отношении объектов на территории Крыма. Как сообщили в...

«Люди продолжают отдыхать, об этом свидетельствует масса видео. Пострадавших нет, разрушений нет», — отметил депутат.

Как считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, использование ракет советского производства С-200 говорит о том, что «ракеты новейшего типа у Украины в ограниченном количестве».

«Силами ПВО часть летательных аппаратов была сбита, часть была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы, некоторые были даже посажены, — уточнил он. — Знаю, что у населения достаточно много вопросов. Нужно верить официальным источникам информации, ни в коем случае не подвергаться панике».

Украинские вооружённые формирования не впервые за последнее время применяют переоборудованные боеприпасы ЗРК С-200.

Так, 28 июля ВСУ дважды пытались атаковать территорию Ростовской области с использованием ракет большой дальности. Как указывали в МО РФ, средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, её обломки упали на территорию города. Ранения получили 13 мирных жителей.

Также в районе города Азова была сбита вторая ракета С-200, её обломки упали в безлюдной местности.

9 июля была предотвращена попытка киевского режима нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Тогда были уничтожены две ракеты С-200, пытавшиеся атаковать Крымский мост и аэродром Морозовск. Ещё две ракеты, нацеленные на аэродром Шайковка, были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.