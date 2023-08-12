Силами ПВО и средствами РЭБ: МО РФ сообщило об отражении атаки 20 украинских беспилотников на Крым

Ночью 12 августа была отражена террористическая атака киевского режима в отношении объектов на территории Крыма. Как сообщили в Минобороны РФ, силами ПВО были уничтожены 14 украинских беспилотников, а шесть БПЛА были подавлены средствами РЭБ. Указывается, что в ходе ликвидации угрозы никто не пострадал и удалось избежать разрушений. В то же время губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе региона ночью работали средства ПВО, которые сбили один беспилотный летательный аппарат.

В ночь на 12 августа была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 20 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым.

«14 украинских БПЛА уничтожено средствами ПВО. Ещё шесть БПЛА подавлено средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своём Telegram-канале, что ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО, которые сбили беспилотный летательный аппарат.

«Последствий для людей и инфраструктуры нет», — подчеркнул он.

Атаки ВСУ с применением беспилотников

Утром 11 августа средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник, пытавшийся осуществить террористическую атаку по объекту на территории Москвы. Как сообщали в Минобороны РФ, БПЛА потерпел крушение в лесном массиве на западе города, пострадавших и серьёзных разрушений нет. По словам мэра столицы Сергея Собянина, обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной.

Согласно кадрам очевидцев, над Москвой попытался пролететь украинский БПЛА «Бобёр». Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с RT пояснил, что этот беспилотник сделан по схеме «утка».

«То есть двигатель и хвостовое оперение у него находятся впереди, сзади крылья. Крылья самолётного типа, он очень напоминает по своим возможностям и характеристикам израильский Harop. Особенности этой схемы, компоновки «Бобра» — схема «утка»: она позволяет данному беспилотнику маневрировать лучше, набирать быстрее высоту, снижаться. И самое главное, увеличенная дальность — примерно до 1 тыс. км», — говорил эксперт.

Ранее, в ночь на 10 августа, киевский режим пытался атаковать объекты на территории России посредством 13 беспилотников. По данным МО РФ, два БПЛА, летевших в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО в небе над Московской и Калужской областями, два были сбиты возле Севастополя, ещё девять подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Чёрном море.

За день до этого в Московской области средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника. Как заявили в Минобороны РФ, в результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, один БПЛА был сбит в районе Домодедова, второй — возле Минского шоссе.

Атаки киевского режима с применением беспилотников не имеют никакого военного смысла и носят исключительно террористический характер, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев в ходе брифинга 9 августа.

«Не имея возможности продемонстрировать своим западным хозяевам результат на поле боя, неонацистский киевский режим и далее подло прибегает к использованию террористических методов против жителей России, нанося удары по гражданским объектам, в том числе вдали от линии фронта, — сказал Зайцев. — Все преступления военнослужащих ВСУ, украинских националистов и представителей киевского режима тщательно фиксируются российскими правоохранительными органами. Украинских преступников ждёт неотвратимое наказание».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в начале августа также констатировала, что США и страны ЕС не высказали «ни слова осуждения» в связи с террористическими методами киевского режима, направленными на разрушение гражданских объектов и запугивание мирного населения РФ.

«Нам также известно, что западные страны не только на словах поощряют террористические методы киевского режима, но и непосредственно участвуют в организации терактов, поставляя вооружения и передавая необходимые разведданные», — поясняла она.