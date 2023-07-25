«Признание в террористической деятельности»: в России отреагировали на угрозы Киева продолжить атаки на Крымский мост

Украинский министр обороны Алексей Резников признался в террористической деятельности, заявив, что киевский режим продолжит атаки на Крым, подчеркнули в Госдуме. Подобной агрессивной риторикой Киев пытается перебить провал наступления ВСУ, считают в Совфеде. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что военные намерения Украины оплачиваются США, Великобританией и странами ЕС.

На Украине вновь выступили с угрозами в адрес Крымского полуострова. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что киевский режим продолжит атаки на Крым, в том числе на Крымский мост.

«Всё это официальные цели, потому что [если их поразить], это снизит потенциал [России] в противостоянии с нами и поможет спасти жизни украинцев», — сказал он.

Отвечая на вопрос о планах полностью вывести из строя Крымский мост, Резников подчеркнул, что подобные действия являются «стандартной тактикой»: «Уничтожить логистические каналы врага, чтобы лишить его возможности поставлять больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Вот почему мы будем использовать такую тактику против них».

Ранее Владимир Путин указывал, что атаки на Крымский мост «бессмысленны с военной точки зрения», поскольку тот уже давно не используется для военных перевозок.

На слова Резникова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметившая, что «оплачивать» предполагаемые деяния киевского режима будут страны Запада.

«А США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», — написала она в своём Telegram-канале.

На Украине в очередной раз признались в осуществлении террористической деятельности, отметил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это признание в террористической деятельности и конкретная угроза, которую мы не можем не учитывать. Американцы публично заявляют, что они против того, что Украина наносит удары по территории России, но Украина наносит», — подчеркнул парламентарий.

В этой связи он указал на важность нанесения превентивных ударов по местам сборки, хранения и доставки того оружия, которым наносятся удары по территории России.

«На мой взгляд (действия и заявления Украины. — RT) можно соотнести только с одним — с тем, чтобы переключить внимание с неудавшегося «контрнаступления» на определённые действия. Мол, видите, какая активность ВСУ. Это также попытка оправдать те колоссальные затраты, которые несёт Запад в поставках оружия и финансировании этого конфликта», — заключил Чепа.

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В свою очередь, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что на Украине активизировались в связи с саммитом так называемой «крымской платформы», который планируется провести в августе. По её мнению, на этом форуме киевские власти будут будут выпрашивать деньги у заокеанских хозяев.

«Скомпрометировав себя провалившимся «контрнаступлением», ВСУ исполняют немыслимые пропагандистские и информационные кульбиты, пытаясь доказать свою жизнеспособность», — добавила сенатор в разговоре с RT.

Отметим, что в июле Крым неоднократно подвергался атакам со стороны киевского режима.

Последняя к данному моменту атака была осуществлена в ночь на 24 июля. Тогда 17 украинских беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать объекты на Крымском полуострове, все они были подавлены средствами РЭБ или уничтожены силами ПВО.

При этом 22 июля в результате атаки беспилотников произошла детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма.

В ночь на 20 июля БПЛА нанёс удар по крымскому посёлку городского типа Раздольное, в результате погибла девочка-подросток, а также было повреждено четыре здания.

18 июля были уничтожены силами ПВО или подавлены средствами РЭБ 28 украинских БПЛА.

В ночь на 17 июля два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали автомобильную часть Крымского моста, в результате чего повреждения получила одна из секций транспортного перехода.

Жертвами террористической атаки стала семья из Новооскольского городского округа. Погибли Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь Ангелина пострадала. Девочку выписали из Российской детской клинической больницы 24 июля.

Помимо этого, сегодня киевский режим пытался осуществить атаку на корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря. ВСУ применили два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера, оба аппарата были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 м.