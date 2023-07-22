«Пострадавших, по предварительным данным, нет»: в Крыму заявили о детонации на складе боеприпасов из-за удара БПЛА

В результате атаки беспилотника по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма произошёл взрыв на складе боеприпасов, заявил глава региона Сергей Аксёнов. По его словам, данных о разрушениях и пострадавших не поступало. Вместе с тем принято решение об эвакуации жителей в радиусе 5 км от места ЧП. Кроме того, приостановлено движение по Крымской железной дороге.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об ударе по объектам полуострова с применением беспилотников.

«Противником совершена попытка налёта с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Республики Крым», — написал он в Telegram.

Как подчеркнул глава региона, на месте для ликвидации возможных последствий находятся сотрудники МЧС, работают все профильные службы.

Позднее он уточнил, что в результате атаки произошла детонация на складе боеприпасов.

«Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения», — заявил Аксёнов.

Наряду с этим, заявил глава Крыма, для минимизации рисков было принято решение приостановить движение по Крымской железной дороге. Аксёнов выразил надежду, что последствия ЧП устранят в сжатые сроки.

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В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что атаки на мирные объекты являются «визитной карточкой» украинских военных.

«Атака мирных объектов — визитная карточка киевской хунты. Это для неё стало обычным делом. У них уже есть «отработанная схема»: попадают в гражданский объект и объявляют, что это не они, а ФСБ или люди сами себя уничтожили», — цитирует Константинова РИА Новости.

По его словам, дела у Киева на линии боевого соприкосновения «совсем плохи», поэтому украинская сторона ищет краткосрочные «громкие победы». «Любую такую гадость они будут пиарить как «великую перемогу», — подчеркнул он.

Отметим, что на текущей неделе Украина предприняла несколько атак по территории Крыма с применением беспилотников. В ночь на 20 июля БПЛА нанёс удар по посёлку городского типа Раздольное, в результате погибла девочка-подросток, а также было повреждено четыре здания. После этих событий в населённом пункте вводился режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

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Кроме того, в ночь на 17 июля два беспилотных надводных аппарата Украины атаковали автомобильную часть Крымского моста, в результате чего повреждения получила одна из секций транспортного перехода.

В момент взрыва по мосту ехал автомобиль, в котором находилась семья из Новооскольского городского округа. Погибли Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь Ангелина получила ранения средней тяжести.

Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Президент России Владимир Путин позднее заявил, что Россия намерена ответить на действия Украины относительно Крымского моста. Как отметил глава государства, атака киевского режима была бессмысленной с военной точки зрения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок.

Президент призвал усилить безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, а также поручил взять на контроль лечение 14-летней девочки, которая пострадала при теракте на Крымском мосту.

Вместе с тем уже 18 июля Минобороны России сообщило об отражении новой атаки беспилотников на Крым. По данным ведомства, противник применил при попытке удара по полуострову 28 БПЛА.

По данным МО, 17 украинских БПЛА уничтожили средства ПВО, ещё 11 беспилотников подавили средствами РЭБ. Не достигнув цели, они потерпели крушение. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений не выявлено.