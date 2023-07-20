«К сожалению, не обошлось без жертв»: глава Крыма сообщил о гибели подростка в результате удара беспилотника

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в результате удара беспилотника по территории полуострова погибла девочка-подросток. Наряду с этим на северо-западе полуострова повреждено четыре административных здания. Кроме того, в одном из крымских посёлков после атаки БПЛА введён режим ЧС.

Удар БПЛА по Крыму

В результате удара беспилотника в Крыму погиб подросток, заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

«К сожалению, не обошлось без жертв: погибла девочка-подросток», — написал он в Telegram. Глава Крыма отметил, что её семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Кроме того, по словам Аксёнова, в результате удара в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания.

Позднее также стало известно, что в посёлке Раздольное в Крыму после атаки БПЛА ввели режим ЧС. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

Сводки группировок войск ВС РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян заявил, что на Херсонском направлении артиллеристы группировки нанесли удары по позициям артиллерийских и миномётных расчётов украинских войск в районах населённых пунктов Кизомыс, Антоновка и Львово.

Как уточнил Кодрян, уничтожены гаубица Д-30, два миномётных расчёта, склад с горюче-смазочными материалами и живая сила противника. Он также рассказал о пресечении попытки ВСУ форсировать Днепр.

«При попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой противника подразделениями группировки уничтожены три быстроходные лодки с военнослужащими ВСУ», — сказал военный.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, на Южно-Донецком направлении передовые подразделения при поддержке артиллерии ликвидировали разведгруппу ВСУ западнее Макаровки.

Огнём артиллерии уничтожены автомобильная техника с боевиками в районе совхоза «Октябрь», боевые бронированные машины и живая сила ВСУ северо-восточнее Урожайного и в районе Старомайорского, а также миномётный расчёт в районе Пречистовки.

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Кроме того, армейская авиация уничтожила танки и боевые бронированные машины ВСУ в районах Макаровки, Старомайорского и Ровнополя. Также поражена ремонтно-эвакуационная машина ВСУ, пытавшаяся провести эвакуацию техники.

Помимо этого, на Запорожском направлении мотострелковые подразделения уничтожили разведгруппу и две группы пехоты противника в районе севернее Приютного. В этом же районе в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен миномётный расчёт, а также две буксируемые гаубицы.

Наряду с этим средства воздушной разведки вскрыли выдвижение групп пехоты ВСУ при поддержке БМП и танков в направлении Работина. Артиллерия поразила живую силу и танк. Бронемашина была уничтожена противотанковым комплексом «Фагот».

Работа десантников-артиллеристов

В Минобороны РФ также рассказали о работе артиллеристов-десантников в районе Артёмовска. По данным ведомства, расчёт беспилотников одного из соединений ВДВ обнаружил две единицы бронированной техники ВСУ, пытавшиеся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав.

Впоследствии разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией ВДВ, после чего по противнику был нанесён удар.

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«После первых выстрелов была проведена корректировка огня для нанесения максимального поражения противнику. Точным огнём артиллерии были уничтожены две вражеские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений», — отметили в ведомстве.

Военная хроника — о попытке наступления ВСУ

Военная хроника ранее рассказала о скоплении украинских военных для новой попытки наступления в Запорожской области.

Как сообщили эксперты канала, группы ВСУ скапливаются под Новоданиловкой, в 10 км к северу от Работина.

Кроме того, небольшие группы украинских войск попробовали наступать по прежним маршрутам, однако их встретила российская артиллерия. Наряду с этим ВСУ вязнут на минных полях.

«Параллельно фиксируется активность ВСУ в районе Каменского и Степового западнее основного рубежа наступления», — говорится в заявлении.