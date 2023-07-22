Аксёнов: движение по Крымской железной дороге временно остановлено
- РИА Новости
Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.
«Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — написал он.
Аксёнов также заявил, что власти полуострова приняли решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места атаки беспилотника на склад боеприпасов.
Ранее ВС Украины попытались совершить налёт с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района полуострова.