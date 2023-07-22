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Аксёнов: движение по Крымской железной дороге временно остановлено

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Движение по Крымской железной дороге временно остановлено для минимизации рисков после атаки беспилотника ВСУ на Красногвардейский район и детонации на складе боеприпасов.
Аксёнов: движение по Крымской железной дороге временно остановлено
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

«Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — написал он.

Аксёнов также заявил, что власти полуострова приняли решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места атаки беспилотника на склад боеприпасов.

Ранее ВС Украины попытались совершить налёт с использованием БПЛА на инфраструктурные объекты Красногвардейского района полуострова.

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