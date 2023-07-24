Сбиты и подавлены 19 БПЛА: в МО РФ сообщили о пресечении атак беспилотников ВСУ на объекты в Москве и в Крыму

Утром 24 июля Минобороны РФ сообщило о пресечении попыток киевского режима осуществить террористические атаки в Москве и в Крыму с помощью беспилотников. Так, в столице были подавлены средствами РЭБ два украинских БПЛА. При этом для атаки на объекты на Крымском полуострове были задействованы 17 беспилотников — все они были подавлены или уничтожены средствами РЭБ и силами ПВО.

Министерство обороны РФ утром в понедельник, 24 июля, сообщило о пресечении попытки киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресечённой террористической атаки киевского режима пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям.

«Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RTVI назвала произошедшее «актом международного терроризма».

Также на russian.rt.com Захарова назвала атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма

Это уже не первая попытка киевского режима атаковать Москву при помощи беспилотников. Так, 4 июля четыре украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы, ещё один беспилотник подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

Атака на Крым

Также утром 24 июля стало известно о попытке украинских беспилотников атаковать объекты на Крымском полуострове.

«14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Чёрного моря и ещё три упали на территории полуострова. Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО», — говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, никто не пострадал.

В свою очередь, глава региона Сергей Аксёнов отметил, что один из беспилотников упал на склад боеприпасов в Джанкойском районе, а обломками другого БПЛА был повреждён частный дом в Кировском районе.

После этого в целях безопасности было принято решение об эвакуации населения близлежащих сёл в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. Также приостанавливалось движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал Аксёнов.

Как сообщила пресс-служба компании — оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс», с опозданием следуют поезда по маршрутам Москва — Севастополь и Адлер — Симферополь, их остановили на станции Джанкой.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, на месте организован оперативный штаб, передаёт телеканал «Крым 24».

Эти атаки связаны с неудачами ВСУ на линии боевого соприкосновения, киевскому режиму нужно хоть как-то отчитаться перед своими кураторами, заявил RT глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Это ещё раз подчёркивает, что на Украине у власти находятся террористы, террористический режим. Террористы, которые сегодня пытаются сделать всё, чтобы запугать граждан России и создать панику. Хочется отметить, что их действия и желания не достигают цели. У крымчан после подобных действий Украины возникает не паника и не страх, а желание поставить этот режим на место», — подчеркнул он.

Крымский полуостров за последнюю неделю неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ.

22 июля в результате атаки беспилотников произошла детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе.

В ночь на 20 июля БПЛА нанёс удар по посёлку городского типа Раздольное, в результате погибла девочка-подросток, а также было повреждено четыре здания. После этих событий в населённом пункте вводился режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

18 июля при попытке удара были уничтожены силами ПВО или подавлены средствами РЭБ 28 украинских БПЛА.

В ночь на 17 июля два беспилотных надводных аппарата Украины атаковали автомобильную часть Крымского моста, в результате чего повреждения получила одна из секций транспортного перехода. В момент взрыва по мосту ехал автомобиль, в котором находилась семья из Новооскольского городского округа. Погибли Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь Ангелина пострадала.