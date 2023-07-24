Сбиты и подавлены 19 БПЛА: в МО РФ сообщили о пресечении атак беспилотников ВСУ на объекты в Москве и в Крыму
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Министерство обороны РФ утром в понедельник, 24 июля, сообщило о пресечении попытки киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам в Москве.
«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресечённой террористической атаки киевского режима пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям.
«Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — подчеркнул он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RTVI назвала произошедшее «актом международного терроризма».Также на russian.rt.com Захарова назвала атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма
Это уже не первая попытка киевского режима атаковать Москву при помощи беспилотников. Так, 4 июля четыре украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы, ещё один беспилотник подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.
Атака на Крым
Также утром 24 июля стало известно о попытке украинских беспилотников атаковать объекты на Крымском полуострове.
«14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Чёрного моря и ещё три упали на территории полуострова. Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО», — говорится в сообщении Минобороны России.
По данным ведомства, никто не пострадал.
В свою очередь, глава региона Сергей Аксёнов отметил, что один из беспилотников упал на склад боеприпасов в Джанкойском районе, а обломками другого БПЛА был повреждён частный дом в Кировском районе.
После этого в целях безопасности было принято решение об эвакуации населения близлежащих сёл в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. Также приостанавливалось движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал Аксёнов.
Как сообщила пресс-служба компании — оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс», с опозданием следуют поезда по маршрутам Москва — Севастополь и Адлер — Симферополь, их остановили на станции Джанкой.
По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, на месте организован оперативный штаб, передаёт телеканал «Крым 24».
Эти атаки связаны с неудачами ВСУ на линии боевого соприкосновения, киевскому режиму нужно хоть как-то отчитаться перед своими кураторами, заявил RT глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Это ещё раз подчёркивает, что на Украине у власти находятся террористы, террористический режим. Террористы, которые сегодня пытаются сделать всё, чтобы запугать граждан России и создать панику. Хочется отметить, что их действия и желания не достигают цели. У крымчан после подобных действий Украины возникает не паника и не страх, а желание поставить этот режим на место», — подчеркнул он.
Крымский полуостров за последнюю неделю неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ.
22 июля в результате атаки беспилотников произошла детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе.
В ночь на 20 июля БПЛА нанёс удар по посёлку городского типа Раздольное, в результате погибла девочка-подросток, а также было повреждено четыре здания. После этих событий в населённом пункте вводился режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
18 июля при попытке удара были уничтожены силами ПВО или подавлены средствами РЭБ 28 украинских БПЛА.
В ночь на 17 июля два беспилотных надводных аппарата Украины атаковали автомобильную часть Крымского моста, в результате чего повреждения получила одна из секций транспортного перехода. В момент взрыва по мосту ехал автомобиль, в котором находилась семья из Новооскольского городского округа. Погибли Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь Ангелина пострадала.