Все задействованные в атаке на объекты в Новой Москве и Подмосковье украинские беспилотники уничтожены или подавлены, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, четыре БПЛА поразили системами противовоздушной обороны, ещё один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. По информации оборонного ведомства, в результате попытки теракта пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны России заявили о пресечении попытки киевского режима провести террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам на территории Московской области и Новой Москвы.

«Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Ещё один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области», — заявили в ведомстве.

Подчёркивается, что в результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Об атаке беспилотников ранее также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, минувшей ночью попытки атаки украинских беспилотников были зафиксированы в Новой Москве и Московской области.

«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — написал он в Telegram.

Собянин уточнил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково была временно перенаправлена часть рейсов, но в 08:00 мск все ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются.

Градоначальник подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате сегодняшних событий не зафиксировано.

О подробностях вводившихся во Внукове ограничений рассказали в Росавиации. Как следует из сообщения ведомства, на запасные аэродромы были отправлены три рейса авиакомпании «Победа», а также по одному рейсу компаний AZUR air, «ЮТэйр» и flydubai.

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При этом остальные аэропорты Москвы и области работали штатно.

«Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей», — говорилось в сообщении ведомства.

Позднее в Росавиации также подтвердили, что с 08:00 мск аэропорт Внуково возобновил работу.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала атаку беспилотниками очередным актом терроризма киевского режима.

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма», — написала она в Telegram.

По её словам, осуществляемые киевским режимом попытки терактов совершаются с применением западного оружия или же вооружения, купленного на деньги Запада, что превращает происходящее в акты международного терроризма.

В связи с этим, как отметила представитель МИД, мировое сообщество должно принять, что Соединённые Штаты, Великобритания, Франция, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН, финансируют террористический режим.

Напомним, 21 июня российские военные пресекли ещё одну попытку Киева провести террористическую атаку беспилотниками самолётного типа в Московской области.

В Минобороны РФ тогда заявили, что все задействованные в атаке БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Подчёркивалось, что в результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений не было.

Другая атака в столичном регионе была предпринята Украиной 30 мая. По данным МО РФ, в ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Согласно сообщениям оборонного ведомства, три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять было сбито зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Как заявил в тот день мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях зафиксировали незначительные повреждения, но никто серьёзно не пострадал.