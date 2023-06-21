Все БПЛА подавлены средствами РЭБ: в МО РФ заявили о попытке ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Подмосковье

Российские военные пресекли попытку Киева провести террористическую атаку беспилотниками самолётного типа в Московской области. Как заявили в Минобороны РФ, все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны России заявили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку с применением трёх беспилотников самолётного типа на территории Московской области.

«Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил крушение двух БПЛА в посёлке Калининец в Наро-Фоминском городском округе.

По его словам, два аппарата самолётного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 на подлёте к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Он уточнил, что на месте обнаружены осколки, работают спецслужбы.

Напомним, что 30 мая в МО РФ заявили о террористической атаке, предпринятой Киевом в отношении объектов, расположенных в Москве. По данным ведомства, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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Как уточнили в МО, три из них было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять было сбито зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Сводки группировок войск в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака противника восточнее н. п. Новополь. Понеся потери в живой силе, противник отступил», — сказал он.

Помимо этого, самоходные артиллерийские орудия «Гиацинт» уничтожили боевые бронированные машины и живую силу противника в районе Сторожевого. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Мста-Б» в районе Привольного.

Наряду с этим экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили живую силу противника в районе Новодонецкого. Армейская авиация тем временем поразила танк, боевые бронемашины и места скопления живой силы ВСУ в районе Новодонецкого и Макаровки.

Кроме того, на Запорожском направлении отражена атака противника в районе Левадного. Как уточнили в группировке «Восток», уничтожены танки, БМП и живая сила ВСУ.

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«Понеся потери, противник предпринял попытку перегруппироваться. По скоплениям техники и боевикам было нанесено огневое поражение реактивными системами залпового огня «Град», — заявил Чехов.

Кроме того, силами воздушной разведки вскрыта и огнём артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Дорожнянки. Также пресечены две атаки ВСУ в районе между н. п. Новоданиловка, Работино. Уничтожены боевые бронированные машины и живая сила.

Наряду с этим зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Оса» сбили четыре беспилотника типа «Фурия» и одну «Лелеку».

По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, на Краснолиманском направлении артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили орудия Д-30, автомобиль подвоза боеприпасов и две позиции миномётов калибра 120 мм.

Наряду с этим расчётами ПЗРК «Верба» и ЗРК «Оса-АКМ» поражены два украинских БПЛА.

Савчук также заявил, что на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества украинские подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск.

«В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» противник понёс значительные потери в живой силе и технике», — заявил он.

Помимо этого, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по трём пунктам временной дислокации украинских войск в районе н. п. Терны.