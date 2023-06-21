Марочко: ВСУ три дня безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении

ВСУ на протяжении трёх дней продолжают атаки на Краснолиманском направлении в ЛНР.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В течение трёх суток со стороны вооружённых формирований Украины отмечаются действия наступательного характера на населённые пункты Кременная и Лисичанск», — цитирует его РИА Новости.

Марочко сообщил, что все атаки были отражены, ВСУ несут потери в людях и технике.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские ВКС сорвали наступление ВС Украины на Торском направлении.