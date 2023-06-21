Марочко: ВСУ три дня безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении
- AP
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В течение трёх суток со стороны вооружённых формирований Украины отмечаются действия наступательного характера на населённые пункты Кременная и Лисичанск», — цитирует его РИА Новости.
Марочко сообщил, что все атаки были отражены, ВСУ несут потери в людях и технике.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские ВКС сорвали наступление ВС Украины на Торском направлении.