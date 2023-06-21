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Минобороны: российские ВКС сорвали наступление ВСУ на Торском направлении в ДНР

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Российские ВКС сорвали наступление ВС Украины на Торском направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Как передаёт его слова РИА Новости, на Торском участке и в районе серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций ВС России.

«В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» противник понёс значительные потери в живой силе и технике», — сказал Савчук.

18 июня начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что Вооружённые силы России сорвали две попытки атак ВСУ в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении.

По его словам, в районе Левадного были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы противника.

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