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Минобороны: ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Запорожском направлении

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Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что Вооружённые силы России сорвали две попытки атак ВСУ в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении.

Об этом сообщает ТАСС.

«На Запорожском направлении сорвана атака противника», — сказал Чехов. 

По его словам, в районе Левадного были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы противника.

Он также отметил, что при атаке ВСУ на населённый пункт Пятихатки российскими войсками были уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ.

Днём ранее российские военные поразили центр принятия решений на Украине.

Также сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли около 600 человек в ходе попыток наступления.

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