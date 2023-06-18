Минобороны: ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Запорожском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что Вооружённые силы России сорвали две попытки атак ВСУ в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении.

Об этом сообщает ТАСС.

«На Запорожском направлении сорвана атака противника», — сказал Чехов.

По его словам, в районе Левадного были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы противника.

Он также отметил, что при атаке ВСУ на населённый пункт Пятихатки российскими войсками были уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ.

Днём ранее российские военные поразили центр принятия решений на Украине.

Также сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли около 600 человек в ходе попыток наступления.