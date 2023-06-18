Минобороны: ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Запорожском направлении
Об этом сообщает ТАСС.
«На Запорожском направлении сорвана атака противника», — сказал Чехов.
По его словам, в районе Левадного были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы противника.
Он также отметил, что при атаке ВСУ на населённый пункт Пятихатки российскими войсками были уничтожены более десятка танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ.
Днём ранее российские военные поразили центр принятия решений на Украине.
Также сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли около 600 человек в ходе попыток наступления.