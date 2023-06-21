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Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Группировка сил «Восток» отразила нападение ВС Украины на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака противника восточнее населённого пункта Новополь. Понеся потери в живой силе, противник отступил», — цитирует его ТАСС.

Чехов добавил, что огнём орудий «Гиацинт» уничтожены боевые бронированные машины и живая сила в районе Сторожевого.

Кроме того, он сообщил, что экипажи систем «Солнцепёк» поразили живую силу ВСУ в районе Новодонецкого.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.

Заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр признала, что в ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».

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