Российские военные на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отразили четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате действий российских военных уничтожены три танка противника и пять боевых бронированных машин. Как уточнили в МО РФ, за сутки ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 260 военнослужащих.

В Минобороны РФ заявили, что в течение суток Вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

Как отметили в оборонном ведомстве, благодаря умелым и слаженным действиям подразделений группировки войск «Восток», ударам авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отражено четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками. В результате уничтожены три танка противника и пять боевых бронированных машин.

Наряду с этим поражены скопления живой силы и техники противника в районе населённых пунктов Новополь (ДНР) и Левадное (Запорожская область).

Кроме того, на Положском тактическом направлении в районе н. п. Решетиловское (Запорожская область) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Как уточнили в МО РФ, в общей сложности противник потерял на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки до 260 военнослужащих, девять танков, боевую машину пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийскую систему М777 производства США.

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На Донецком направлении активными действиями группировки войск «Юг» в течение суток успешно отражено десять атак противника в районах н. п. Красногоровка, Авдеевка и Марьинка (ДНР). Как уточнили в МО, в ходе боёв уничтожены до 220 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что с 4 июня ВСУ предприняли 263 попытки атаковать позиции российских войск. Он подчеркнул, что все атаки были отбиты благодаря грамотным и самоотверженным действиям российских войск.

Как отметили авторы Военной хроники, с момента начала украинского наступления продвижение ВСУ фиксируется исключительно на территориях, заранее определённых не как основные рубежи обороны.

Отмечается, что каждая попытка ВСУ закрепиться и расширить плацдарм приводит к ударам российской артиллерии и налётам авиации, после чего украинским войскам приходится отходить назад и перегруппировываться для нового удара.

По данным Минобороны РФ, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии, а также слаженными действиями подразделений группировки «Запад» поражены подразделения противника в районе н. п. Масютовка, Кисловка, Новомлынск, Берестовое (Харьковская область), а также Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР).

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В районе н. п. Синьковка (Харьковская область), Новосёловское и Ягодное (ЛНР) пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

По данным МО РФ, за сутки на данном направлении уничтожены до 40 украинских военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

На Краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР).

Наряду с этим в районах Ямполовки, Червоной Дибровы, а также южнее Кременной (ЛНР) пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки противник потерял до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 25 украинских военных, пять автомобилей, артиллерийская система М777 и гаубица Д-30.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

По данным МО РФ, в течение суток уничтожено восемь складов с боеприпасами, располагавшихся в Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях, а также на территории ДНР.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 13 украинских беспилотников.