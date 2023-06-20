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ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили до 100 украинских боевиков

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В Минобороны России заявили, что российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили до 100 украинских боевиков.
ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили до 100 украинских боевиков
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что ВС России уничтожили до 100 боевиков, три бронемашины, РСЗО «Град», гаубицу Д-20, а также самоходку «Акация».

Ранее сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили восемь складов с боеприпасами боевиков ВСУ.

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