В Минобороны России подтвердили уничтожение украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье

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В Министерстве обороны России заявили, что киевский террористический режим утром 4 июля предпринял попытку ударить беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области, однако все БПЛА были уничтожены или же подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В Минобороны России подтвердили уничтожение украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что четыре беспилотника в Новой Москве уничтожены средствами ПВО, а ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

В результате попытки теракта пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что средствами радиоэлектронной борьбы в Новой Москве подавлены два беспилотника, ещё один сбили в Калужской области. Позднее поступила информация о ликвидации силами ПВО ещё двух БПЛА в Новой Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атак украинских беспилотников.

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