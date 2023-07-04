В Минобороны России подтвердили уничтожение украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье

В Министерстве обороны России заявили, что киевский террористический режим утром 4 июля предпринял попытку ударить беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области, однако все БПЛА были уничтожены или же подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что четыре беспилотника в Новой Москве уничтожены средствами ПВО, а ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

В результате попытки теракта пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что средствами радиоэлектронной борьбы в Новой Москве подавлены два беспилотника, ещё один сбили в Калужской области. Позднее поступила информация о ликвидации силами ПВО ещё двух БПЛА в Новой Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атак украинских беспилотников.