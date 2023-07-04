В Минобороны России подтвердили уничтожение украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
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«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что четыре беспилотника в Новой Москве уничтожены средствами ПВО, а ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.
В результате попытки теракта пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что средствами радиоэлектронной борьбы в Новой Москве подавлены два беспилотника, ещё один сбили в Калужской области. Позднее поступила информация о ликвидации силами ПВО ещё двух БПЛА в Новой Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атак украинских беспилотников.