Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников.

«Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — написал он в своём Telegram.

Он добавил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 08:00 ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются.

«Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах», — уточнил Собянин.

Ранее сообщалось, что средствами радиоэлектронной борьбы в Новой Москве подавлены два беспилотника, ещё один сбили в Калужской области.