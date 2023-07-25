«Оба катера противника уничтожены»: Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль «Сергей Котов» в Чёрном море

Патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, подвергся атаке ночью 25 июля. По данным Минобороны РФ, ВСУ пытались атаковать корабль ЧФ двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами. Их уничтожили огнём из штатного вооружения.

В ночь на 25 июля войска киевского режима предприняли попытку атаки на корабль «Сергей Котов» Черноморского флота в акватории Чёрного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря (370 км юго-западнее Севастополя)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба дистанционно управляемых катера ВСУ были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 м.

«Пострадавших нет. Корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — подчеркнули в МО РФ.

Чуть более месяца назад (11 июня) ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать с помощью шести морских быстроходных безэкипажных катеров другой корабль Черноморского флота, «Приазовье», который в Чёрном море занимался контролем обстановки и обеспечением безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Тогда все украинские катера также были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля.

При этом в конце мая сообщалось о попытке украинской стороны атаковать тремя беспилотными катерами корабль «Иван Хурс» ЧФ. Все военные средства противника были уничтожены огнём из штатного вооружения, отмечали в Минобороны России.

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Помимо этого, украинские вооружённые формирования при помощи двух беспилотных надводных аппаратов в ночь на 17 июля атаковали автомобильную часть Крымского моста, в результате чего повреждения получила одна из секций транспортного перехода.

Жертвой террористической атаки стала семья из Новооскольского городского округа. Погибли Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь Ангелина пострадала. Накануне в Минздраве сообщили, что девочку выписали в удовлетворительном состоянии из Российской детской клинической больницы.

Президент России Владимир Путин назвал атаку киевского режима бессмысленной с военной точки зрения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. Глава государства также призвал усилить безопасность транспортного перехода через Керченский пролив и пообещал, что Россия даст ответ на теракт.

Накануне украинские войска пытались атаковать объекты на Крымском полуострове при помощи 17 беспилотных летательных аппаратов. 14 из них подавили средствами РЭБ, ещё три были уничтожены силами ПВО.

Между тем украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что киевский режим продолжит совершать нападения на Крым и Крымский мост.

Это заявление прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «А США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», — написала она в своём Telegram-канале.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в связи с этим призвал наносить превентивные удары по военным объектам Украины.

«Это признание в террористической деятельности и конкретная угроза, которую мы не можем не учитывать. Американцы публично заявляют, что они против того, что Украина наносит удары по территории России, но Украина наносит. Поэтому я считаю, что нам необходимо применять превентивные удары по местам сборки, хранения и доставки того оружия, которым наносятся удары по России», — заявил он в разговоре с RT.

По его словам, активность атак ВСУ на гражданские объекты РФ связана с желанием переключить внимание с неудавшегося наступления и оправдать те колоссальные затраты, которые несёт Запад при поставках оружия и финансировании этого конфликта.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак в беседе с RT назвал ложью заявления Вашингтона о том, что США не поддерживают удары Украины по территории России.

«Они всё поддерживают, им вообще безразлично, куда бьют. Наоборот, я думаю, что они даже помогают с наведением цели и разведывательной информацией при ударах», — добавил он.