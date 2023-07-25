ВС России уничтожили две лодки и девять членов украинской ДРГ в районе острова Антоновский

Вооружённые силы России уничтожили две лодки и девять военных ВСУ во время попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе острова Антоновский.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«Расчётом FPV-дрона уничтожено две лодки и девять боевиков ВФУ (вооружённых формирований Украины)», — заявили в экстренных службах.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ лишились до 880 человек с 1 по 23 июля в боях на Херсонском направлении.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинской армии в Херсонской области.