ВС России уничтожили две лодки и девять членов украинской ДРГ в районе острова Антоновский
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
«Расчётом FPV-дрона уничтожено две лодки и девять боевиков ВФУ (вооружённых формирований Украины)», — заявили в экстренных службах.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ лишились до 880 человек с 1 по 23 июля в боях на Херсонском направлении.
Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинской армии в Херсонской области.