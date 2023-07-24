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Сальдо: ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области до 880 человек

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Украинские военные с 1 по 23 июля потеряли на линии боевого соприкосновения в Херсонской области до 880 человек.
Сальдо: ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области до 880 человек
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«С 1 по 23 июля вооружённые формирования киевского режима в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава», — написал он в Telegram.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военные группировки отразили 13 атак ВСУ, более 40 человек сдались в плен.

Сальдо заявлял, что Вооружённые силы Украины на правобережье Херсонской области оказались в тупиковой ситуации.

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