Украинские военные с 1 по 23 июля потеряли на линии боевого соприкосновения в Херсонской области до 880 человек.

Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«С 1 по 23 июля вооружённые формирования киевского режима в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава», — написал он в Telegram.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военные группировки отразили 13 атак ВСУ, более 40 человек сдались в плен.

Сальдо заявлял, что Вооружённые силы Украины на правобережье Херсонской области оказались в тупиковой ситуации.