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Группировка «Центр» отразила 13 атак ВСУ, более 40 человек сдались в плен

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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военные группировки отразили 13 атак ВСУ, более 40 человек сдались в плен.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях. 

«Штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понести значительные потери в личном составе», — говорится в сообщении.

Ранее в МО России заявили об ударе по местам подготовки терактов против России.

Также сообщалось, что на Запорожском и Южно-Донецком направлениях уничтожили семь танков Leopard.

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