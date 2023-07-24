Группировка «Центр» отразила 13 атак ВСУ, более 40 человек сдались в плен
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях.
«Штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понести значительные потери в личном составе», — говорится в сообщении.
Ранее в МО России заявили об ударе по местам подготовки терактов против России.
Также сообщалось, что на Запорожском и Южно-Донецком направлениях уничтожили семь танков Leopard.