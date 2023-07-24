Группировка «Центр» отразила 13 атак ВСУ, более 40 человек сдались в плен

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военные группировки отразили 13 атак ВСУ, более 40 человек сдались в плен.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях.

«Штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понести значительные потери в личном составе», — говорится в сообщении.

Ранее в МО России заявили об ударе по местам подготовки терактов против России.

Также сообщалось, что на Запорожском и Южно-Донецком направлениях уничтожили семь танков Leopard.