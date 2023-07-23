«На объектах находились иностранные наёмники»: в МО РФ заявили об ударе по местам подготовки терактов против России

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам в районе Одессы, где против РФ готовились теракты с применением безэкипажных катеров. В Минобороны РФ отметили, что на поражённых локациях находились иностранные наёмники. Наряду с этим российские военные продолжили успешно отражать попытки наступления ВСУ. В результате работы ВС РФ за сутки уничтожены семь танков Leopard и десять БМП Bradley.

В Минобороны РФ заявили об ударе высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы.

«На поражённых объектах находились иностранные наёмники. Все спланированные к удару цели уничтожены», — заявили в МО РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения российского оружия Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности.

«Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля т. г. объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса», — заявили в МО РФ.

Как следует из сообщения ведомства, планирование российских ударов по военным объектам ведётся на основе тщательно проверенной и подтверждённой по нескольким каналам информации.

В МО подчеркнули, что таким образом заведомо исключается поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия. Появившиеся в сети кадры повреждений храма в оборонном ведомстве связали с работой украинской ПВО.

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«Наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Ранее в российском Минобороны также сообщали об ударах по объектам, на которых велась подготовка к терактам против РФ. В частности, 20 июля сообщалось об ударах по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы.

Обстановка в зоне СВО

Наряду с этим в МО рассказали, что в течение суток ВСУ предприняли новые безуспешные попытки наступления в зоне спецоперации. На Донецком направлении в результате работы группировки ВС РФ «Юг» успешно отражены 14 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Майорск, Весёлое, Водяное, Северное и Клещеевка (ДНР).

Противник потерял в этом секторе до 370 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 24 автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную гаубицу «Гвоздика». Наряду с этим уничтожено три склада боеприпасов 22, 24 и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Спорное, Дзержинск и Ступочки (ДНР).

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На Краснолиманском направлении в результате работы группировки войск «Центр» в течение суток отражены шесть атак в районах Нововодяного и Кармазиновки (ЛНР). Поражены живая сила и техника ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР), Площанка, Червоная Диброва и Невское (ЛНР). В районе Невского пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, а в районе Серебрянки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

По данным МО РФ, противник потерял на этом направлении более 130 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также две гаубицы Д-30 и одну Д-20.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку противника в районе н. п. Новомихайловка (ДНР). Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах н. п. Старомайорское (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

На Запорожском направлении успешно отражены две атаки противника в районе н. п. Работино. Поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное. Кроме того, в районе Новоивановки уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.

Противник за сутки потерял на данных направлениях свыше 160 военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

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На Купянском направлении группировка «Запад» поразила живую силу и технику ВСУ в районах н. п. Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравневое, Кисловка, Орлянка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Противник потерял до 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе н. п. Змиевка (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 104 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 132 районах.

По данным МО, в числе поражённых объектов — три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Малая Токмачка (Запорожская область), Нововодяное (ЛНР) и Серебрянка (ДНР). Кроме того, в районе Малой Токмачки уничтожен склад горючего 33-й механизированной бригады ВСУ.

Истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе н. п. Веролюбовка (ДНР). Средства противовоздушной обороны перехватили реактивный снаряд системы HIMARS, а также крылатую ракету Storm Shadow. Наряду с этим уничтожено 28 украинских беспилотников.