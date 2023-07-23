Минобороны: на Запорожском и Южно-Донецком направлениях уничтожили семь танков Leopard

Общие потери ВС Украины на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих», — сказано в сводке ведомства.

Также отмечается, что российские военные уничтожили семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

12 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что неуязвимость танков Leopard производства Германии оказалась мифом.

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные за время контрнаступления ВСУ уничтожили более 1,2 тыс. единиц бронетехники противника.