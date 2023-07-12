Рогов: неуязвимость танков Leopard на практике оказалась мифом
«Как показывает обстановка на линии фронта в Запорожской области, неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом», — цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, у данного танка была хорошая реклама, но в реальности машина ей не соответствовала.
Он добавил, что надежда ВСУ на «чудо-оружие» не оправдалась.
Ранее Рогов заявил, что украинские войска потеряли на Запорожском направлении три танка Leopard, а также пять БМП Bradley.