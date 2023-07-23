Минобороны: вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора является ракета ВСУ

В Министерстве обороны России заявили, что вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе является зенитная ракета ВС Украины.

В ведомстве отметили, что, судя по опубликованным местными жителями видеокадрам из Спасо-Преображенского собора, вероятной причиной его разрушения стало падение зенитной управляемой ракеты ВС Украины из-за «безграмотных действий» операторов комплексов ПВО.

Украинские военные намеренно располагают их в жилых кварталах населённых пунктов, в том числе в Одессе, подчеркнули в министерстве.

20 июня Винницкая епархия УПЦ сообщила, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Уладовка Винницкой области.

9 июля в Союзе православных журналистов (СПЖ) заявили, что верующие канонической УПЦ более двух месяцев вынуждены молиться на улице после захвата Покровского храма в селе Требухов под Киевом раскольниками из ПЦУ.