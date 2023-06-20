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На Украине в Винницкой области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Уладовка Винницкой области, сообщила Винницкая епархия УПЦ.
На Украине в Винницкой области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
  • Gettyimages.ru
  • © dimid_86

Как пишет ТАСС, на размещённом в соцсети видео несколько человек вскрывают двери церкви с помощью болгарки и лома.

В комментарии к видеозаписи указано, что захват храма происходил в присутствии сотрудников Службы безопасности Украины и полиции.

В начале июня сообщалось, что раскольники Православной церкви Украины захватили Петропавловский храм канонической Украинской православной церкви в селе Хоров Ровенской области.

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