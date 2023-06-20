На Украине в Винницкой области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Уладовка Винницкой области, сообщила Винницкая епархия УПЦ.

Как пишет ТАСС, на размещённом в соцсети видео несколько человек вскрывают двери церкви с помощью болгарки и лома.

В комментарии к видеозаписи указано, что захват храма происходил в присутствии сотрудников Службы безопасности Украины и полиции.

В начале июня сообщалось, что раскольники Православной церкви Украины захватили Петропавловский храм канонической Украинской православной церкви в селе Хоров Ровенской области.