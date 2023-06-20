На Украине в Винницкой области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
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Как пишет ТАСС, на размещённом в соцсети видео несколько человек вскрывают двери церкви с помощью болгарки и лома.
В комментарии к видеозаписи указано, что захват храма происходил в присутствии сотрудников Службы безопасности Украины и полиции.
В начале июня сообщалось, что раскольники Православной церкви Украины захватили Петропавловский храм канонической Украинской православной церкви в селе Хоров Ровенской области.