Раскольники захватили Петропавловский храм УПЦ в Ровенской области

Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Петропавловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Хоров Ровенской области.

Об этом заявили в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

«Утром 6 июня рейдеры вошли на территорию храма, вытолкали прихожан за ограду, закрыли ворота и взломали дверь церкви. Штурмующих охраняла полиция», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого в храм вошла комиссия, состоящая из членов общины ПЦУ.

Уточняется, что община храма собрала фото- и видеодоказательства захвата святыни и будет обращаться в суд.

Ранее в Союзе православных журналистов сообщили, что прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовали за верность канонической УПЦ и отказались переходить в раскольническую ПЦУ.

1 июня стало известно, что два храма канонической УПЦ захвачены неизвестными при помощи полицейских в городе Переяславе Киевской области.