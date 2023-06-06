Раскольники захватили Петропавловский храм УПЦ в Ровенской области
Об этом заявили в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
«Утром 6 июня рейдеры вошли на территорию храма, вытолкали прихожан за ограду, закрыли ворота и взломали дверь церкви. Штурмующих охраняла полиция», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после этого в храм вошла комиссия, состоящая из членов общины ПЦУ.
Уточняется, что община храма собрала фото- и видеодоказательства захвата святыни и будет обращаться в суд.
Ранее в Союзе православных журналистов сообщили, что прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовали за верность канонической УПЦ и отказались переходить в раскольническую ПЦУ.
1 июня стало известно, что два храма канонической УПЦ захвачены неизвестными при помощи полицейских в городе Переяславе Киевской области.