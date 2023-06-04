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СПЖ: прихожане храма в селе Процев в Киевской области отказались переходить в ПЦУ

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Прихожане храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовали за верность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и отказались переходить в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
СПЖ: прихожане храма в селе Процев в Киевской области отказались переходить в ПЦУ
  • РИА Новости

Об этом заявили в Союзе православных журналистов.

«Община храма Архистратига Михаила в селе Процев Бориспольского района Киевской области проголосовала за верность УПЦ», — сказано в материале.

Отмечается, что прихожане единогласно решили остаться в юрисдикции УПЦ под предстоятельством Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский заявил, что более 80 приходов канонической УПЦ в апреле переведено в раскольническую ПЦУ.

1 июня в Союзе православных журналистов заявили, что два храма канонической УПЦ захвачены неизвестными при помощи полицейских в городе Переяславе Киевской области.

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