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СПЖ: в Киевской области рейдеры при помощи полиции захватили два храма УПЦ

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Два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захвачены неизвестными при помощи полицейских в городе Переяславе Киевской области.
СПЖ: в Киевской области рейдеры при помощи полиции захватили два храма УПЦ
  • РИА Новости

Об этом заявили в Союзе православных журналистов.

В Telegram-канале СПЖ опубликовано видео, на котором видно, что верующие Украинской православной церкви молятся возле забора одного из храмов.

При этом в помещение их не пускают представители полиции и неизвестные люди в военной форме.

29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский заявил, что более 80 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в апреле переведено в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Сообщается, что по крайней мере столько было сообщений о собраниях, на которых верующие решили сменить своё подчинение.

Соломенский районный суд Киева на 60 дней продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу.

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