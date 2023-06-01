СПЖ: в Киевской области рейдеры при помощи полиции захватили два храма УПЦ

Два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захвачены неизвестными при помощи полицейских в городе Переяславе Киевской области.

Об этом заявили в Союзе православных журналистов.

В Telegram-канале СПЖ опубликовано видео, на котором видно, что верующие Украинской православной церкви молятся возле забора одного из храмов.

При этом в помещение их не пускают представители полиции и неизвестные люди в военной форме.

29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский заявил, что более 80 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в апреле переведено в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Сообщается, что по крайней мере столько было сообщений о собраниях, на которых верующие решили сменить своё подчинение.

Соломенский районный суд Киева на 60 дней продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу.