СПЖ: в Киевской области рейдеры при помощи полиции захватили два храма УПЦ
- РИА Новости
Об этом заявили в Союзе православных журналистов.
В Telegram-канале СПЖ опубликовано видео, на котором видно, что верующие Украинской православной церкви молятся возле забора одного из храмов.
При этом в помещение их не пускают представители полиции и неизвестные люди в военной форме.
29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский заявил, что более 80 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в апреле переведено в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Сообщается, что по крайней мере столько было сообщений о собраниях, на которых верующие решили сменить своё подчинение.
Соломенский районный суд Киева на 60 дней продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу.