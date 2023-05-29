Киевский суд продлил на два месяца домашний арест наместника Киево-Печерской лавры

Соломенский районный суд Киева на 60 дней продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Сторона защиты наместника монастыря заявила, что будет подавать апелляцию на данное решение», — пишет издание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киев издевается и глумится над православием.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.