МИД России: Киев глумится над православием, Запад в это время безмолвствует

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

«На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, Зеленский, суд и толпа «беснуются в Великий пост».

Ранее Министерство иностранных дел России поздравило украинского лидера Владимира Зеленского с «профессиональным праздником», отметив, что Украина теперь отмечает День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры и гонениями на православных.

Служба безопасности Украины сообщила, что с 2022 года против священнослужителей канонической УПЦ возбуждено 61 уголовное дело.

Почти 250 представителям УПЦ запретили въезд в страну.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.