На Украине заявили, что в апреле к раскольникам перешло более 80 общин канонической церкви

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский заявил, что более 80 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в апреле переведены в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«В апреле в Православную церковь Украины из Московского патриархата перешли более 80 общин», — передаёт сообщение ТАСС.

Сообщается, что по крайней мере столько было сообщений о собраниях, на которых верующие решили сменить своё подчинение.

24 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что изменение церковного календаря на Украине — это безумие и вакханалия.

Советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что перевод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь с празднованием Рождества 25 декабря — это этап на пути ввода украинского православия в унию с греко-католиками.