На Украине заявили, что в апреле к раскольникам перешло более 80 общин канонической церкви
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство «Укринформ».
«В апреле в Православную церковь Украины из Московского патриархата перешли более 80 общин», — передаёт сообщение ТАСС.
Сообщается, что по крайней мере столько было сообщений о собраниях, на которых верующие решили сменить своё подчинение.
24 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что изменение церковного календаря на Украине — это безумие и вакханалия.
Советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что перевод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь с празднованием Рождества 25 декабря — это этап на пути ввода украинского православия в унию с греко-католиками.